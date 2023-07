Pallanuoto | Mondiali 2023 | il Settebello domina con la Francia e conquista il quinto posto a Fukuoka

(Di sabato 29 luglio 2023) Sandro Campagna l’aveva detto dopo la sconfitta con la Serbia: “Bisogna onorare la competizione fino alla fine”. Lo ha seguito alla lettera ilche, dopo essere stato eliminato ai quarti di finale deidimaschile in quel di, si è andato a prendere la quinta posizione finale. Oggi, nella finale che valeva il piazzamento di poco ai piedi del podio, gli azzurri hannoto in lungo e in largo contro la: 16-9 ai transalpini che ormai sono un avversario da tener d’occhio come ha dimostrato la Spagna nei quarti. Partita senza storia quella odierna nella quale il, nonostante una media non altissima in superiorità numerica (4/10 con però tre rigori), riesce a trovare la fuga tra terzo e quarto periodo sfruttando i ...

