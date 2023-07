Pallanuoto | è tornata l’Ungheria! I maestri magiari tornano sul tetto del mondo 10 anni dopo | Grecia sconfitta ai rigori

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023) Per la seconda edizione di fila i Mondiali dial maschile si decidono ai. Da Italia-Spagna dell’anno scorso a Budapest a-Ungheria di oggi in quel di Fukuoka. In una finale tutta nuova per la storia iridata a vincere sono ichesuldela diecidall’ultima affermazione in quel di Barcellona. Quarto titolo della storia per gli ungheresi che,l’argento agli Europei dello scorso anno, dimostrano di essere definitivamente tornati una superpotenzaqualche stagione di assestamento e di rivoluzione della rosa. In quel di Parigi, alle Olimpiadi del 2024, saranno sicuramente in prima fila assieme a Spagna ed Italia. Partita bellissima che ...