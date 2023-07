Palese accanimento | cosa chiediamo alla Rai | la denuncia della Montaruli contro Report

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) "È del tutto anomalo che su un ministro si mandi per ben tre volte nel giro di pochi giorni la stessa puntata senza dare alcun risperaltroversione del diretto interessato": Augusta, vicepresidentecommissione di Vigilanza Rai, mette nel mirino, la trasmissione di Sigfrido Ranucci in onda su Rai 3, in riferimento ai servizi sul ministro Adolfo Urso. "Quello dinei confronti del ministro Urso non è più giornalismo di inchiesta ma si trasforma in unfinalizzato al killeraggio - ha poi aggiunto l'esponente di Fratelli d'Italia -.contoRai di questa grave violazione del contraddittorio che ormai è diventata una reiterazione nell'attacco. Tale ...