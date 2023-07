AGI - L'aria diè inquinata da diossina. Lo riferisce l'Sicilia, in base ai dati rilevati dopo l'incendio nella discarica di Bellolampo sull'aria campionata 'nei pressi della località Inserra, all'...Già emersi alti valori di benzene e Pm10 - Nei giorni degli incendi asi sono registrati nei picchi di benzene nelle centraline dell'di piazza Castelnuovo, via Belgio, piazza Indipendenza, via Di Blasi. Concentrazioni non riconducibili al traffico veicolare ...È allarme diossina a. Dopo l'incendio che ha interessato la discarica di Bellolampo, l'ha rilevato la presenza della sostanza nell'area. "La determinazione di diossine sull'aria campionata nei pressi della ...

Palermo, Arpa certifica: diossina nell'aria dopo gli incendi dei giorni scorsi

