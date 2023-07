Palermo | allarme diossina nell’aria dopo il rogo della discarica di Bellolampo

(Di sabato 29 luglio 2023) Èl’incendio che ha interessato ladi, l’Arpa ha rilevato la presenzasostanza nell’area. «La determinazione di diossine sull’aria campionata nei pressilocalità Inserra, dalle ore 22.00 del 24 luglio alle ore 22.00 del giornoha restituito una concentrazione pari a 939 TE fg/m3», si legge nel sito dell’ente. I risultati riflettono la formazione di diossine e furani e la loro presenza in aria ambiente, che costituisce un dato da attenzionare», dicono i tecnici. «I valori di concentrazione riscontrati sono indicativipresenza di una fonte emissiva locale», concludono. Leggi anche:, brucia la ...

