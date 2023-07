Pagliacciata Mauro Corona furibondo | chi travolge in tempo record

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 29 luglio 2023) Giulia Calcaterra, ex Velina di Striscia la notizia, fa ancora discutere. Il motivo? Un lancio con il paracadute sulle Dolomiti. Un'impresa immortalata sui social che ha innescato la reazione degli ambientalisti e anche dello scrittore. "Non c'è una legge che impedisca queste pagliacciate, che protegga il silenzio della montagna: è diventata un luna park. Avesse scalato una vetta l'avrei rispettata". Da qui l'appello alle istituzioni chiedendo delle norme che tutelino le Dolomiti "utilizzate sempre più spesso come ‘parco avventura' per imprese da postare sui social". Nei giorni scorsi la Calcaterra, in compagnia di quattro amici, si è fatta trasportare su un elicottero della Elicampiglio/Heliunion per raggiungere la cima di Torre Trieste del Gruppo del Civetta nel bellunese. Una volta sorvolata la vetta Calcaterra ha eseguito ...