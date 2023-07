Pagelle Svezia-Italia femminile | Durante insicura | Bertolini impreparata sui corner VOTI

(Di sabato 29 luglio 2023) I top e flop e ialle protagoniste del match valido per la seconda partita delle Azzurre ai Mondiali femminili:I top e flop e ialle protagoniste del match valido per la seconda partita delle Azzurre ai Mondiali femminili:. TOP: Cantore, Greggi FLOP:4; Di Guglielmo 4.5 (59? Lenzini 6), Linari 5.5, Salvai 5.5, Boattin 5; Dragoni 6 (59? Greggi 6.5), Giugliano 5, Caruso 5 (71? Cernoia 6); Cantore 6.5, Beccari 5.5 (75? Giacinti SV), Bonansea 4.5 (59? Serturini 6). Ct

... ora, nel mirino c'è la: appuntamento a sabato 29 luglio con calcio d'inizio alle 9:30 (ora locale). Italia - Argentina femminile: sintesi e commento della partita .dell'Italia: top ...Primi tre punti per le azzurre, come lanel girone G. TOP Girelli 7.5 'Gioco anche in porta',... LeArgentina: Correa 6; Stabile 5.5, Cometti 5.5, Brown 6, Mayorga 6; Ippolito 6, Nunez 6 ...- Belgio: tripletta di Lukaku, Ibra ko .- Belgio: tripletta di Lukaku, Ibra ko. Prima partita del Gruppo F per le due squadre alla Friends Arena di Solna, dove i padroni di casa sono ...

Le pagelle della Svezia - Ilestedt giganteggia, Blackstenius immarcabile TUTTO mercato WEB

Ilestedt (doppietta), Rolfo, Blackstenius e Blomqvist puniscono le azzurre, disattente sui calci piazzati e in balia delle avversarie. Il Sudafrica sarà ...I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per la seconda partita delle Azzurre ai Mondiali femminili: pagelle Svezia Italia I top e flop e i voti alle protagoniste del match valido per ...