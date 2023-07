Padre Dall’Oglio | 10 anni fa inghiottito nel buio Mattarella | testimone e costruttore di pace

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 29 luglio 2023) "Chiedo verità su quanto accaduto". Così ha detto in una dichiarazione al Tg1, Francesca Dall'Oglio, sorella diPaolo Dall'Oglio, il gesuita rapito a Racca, in Siria, il 29 luglio del 2013. Da quel giorno il missionariodi dialogo tra popoli e religioni è stato "in un buco nero", come scrive il quotidiano In Terris, il notiziario web che è 'La voce degli ultimi'. Nell`autunno dello scorso anno - si ricorda - la Procura di Roma ha chiesto l`archiviazione dell`inchiesta relativa alla scomparsa del sacerdote, data l`impossibilità di accertarne la sorte. Nato a Roma nel 1954, gesuita, dopo aver studiato l`arabo,Dall`Oglio - scrive In Terris - all`inizio degliOttanta ricostruisce l`antico monastero di Mar Musa, a nord di Damasco, dove nel 1991 fonda, insieme a ...