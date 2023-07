Padovan | «Samardzic | Inter lo prende per un motivo! Frattesi…»

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023) L’, dopo aver rinforzato il centrocampo prelevando Frattesi dal Sassuolo, è pronta a chiudere perdell’Udinese.venuto sulle frequenze di Radio Sportiva, dice la sua sia sull’italiano che sul nazionale serbo ACQUISTI DI PROSPETTIVA – L’ha ceduto Marcelo Brozovic puntando su Davide Frattesi e adesso è ad un passo da Lazar. Giancarlodice la sua su entrambi i centrocampisti: «Frattesi e Barella sono un pochino simili, giocando uno a destra e uno a sinistra – e possono farlo entrambi -, nel ruolo di mezzali sono entrambi giocatori che sanno inserirsi in area con grande puntualità e che sanno fare gol.per me è un gran giocatore, se l’loè per ...