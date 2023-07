Pa | Cgia | Stato compra ma in 1 caso su tre non paga i fornitori

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) – In quasi unsu tre, nel 2022 l’Amministrazione centrale dellonon hato i propri. A fronte di 3.737.000 fatture ricevute per un importo complessivo pari a 20,2 miliardi di euro, ne ha liquidate 2.552.000, corrispondendo a queste imprese 14,8 miliardi. Pertanto, 1.185.000 fatture, pari ad un importo complessivo di 5,4 miliardi di euro, non sono state onorate. In altre parole, locentrale ha acquibeni, servizi ed ha realizzato opere pubbliche, ma poi non hato in quasi unsu tre. E' la denuncia sollevata dall’Ufficio studi dellache ha elaborato i dati della Corte dei Conti. "Con questa condotta ingiustificabile, l’Amministrazione statale ha spinto verso il baratro ...

