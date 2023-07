“Ottavia | per non dimenticare e riflettere” | fiaccolata in memoria della 24enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn momento di raccoglimento, di ricordo ma anche di sensibilizzazione. Quello organizzato per la giornata di domani a San Potito Ultra, indiIannaccone, lache lo scorso 30 giugno ha deciso di mettere fine alla sua giovane vita. Domani alle ore 19:00 sarà celebrata la Santa Messa nella Chiesa del piccolo paese irpino, poi fiaccole alla mano la famiglia, gli amici e tutto coloro che vorranno unirsi al dolore terranno un piccolo corteo. “Per tutto l’amore che ci hai donato. Per non. Per. Ci riuniamo tutti per ricordare la nostra dolce”, il messaggio nella locandina., chiamare i giovani soprattutto a “nuotare” nel mare difficilevita, dei dispiaceri, ...