Otelul Galati-Steaua sabato 29 luglio 2023 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 29 luglio 2023) Tre gare e 3 vittorie sinora per lodi Charalampous, che alle due vittorie in 2 gare di Superliga romena ha aggiunto il colpo esterno sul campo del CSKA 1948 Sofia in Conference League. Per il terzo turno i Ro?-alba?trii è in programma la sfida sul campo dell’dell’ex Munteanu. Per il momento i G?l??enii hanno ottenuto due pareggi in due gare, il secondo InfoBetting: Scommesse Sportive e