Ostuni-Martina Franca | incidente | morto 25enne Nella notte

(Di sabato 29 luglio 2023) In territorio di, a circa quattro chilometri dal centroaabitato, sulla strada provinciale perl’. Intorno a mezzailostunese Ivan Pepe, a bordo della moto Beverly, ne ha perso il controllo per cause da dettagliare. La caduta rovinosa sull’asfalto ha provocato il decesso sul colpo dell’uomo. L'articolo proviene da Noi Notizie..

Cisternino eFranca sono indubbiamente le capitali di questa tradizione, e proprio nel ... Acquasanta via Francant Arc Zaccaria,è una città molto (troppo) turistica e non è facile ...Mister Cimino ha ricoperto il ruolo di allenatore nell', Maruggio vincendo il campionato di Promozione, di allenatore in seconda a Sava, Grottaglie e di allenatore dei portieri aFranca,...... che ho il privilegio di rappresentare come presidente della rete di imprese Micexperience, e un gruppo di Comuni (tra cui Mesagne,Franca) a far vivere ai propri concittadini, e non ...

Schianto in scooter sulla Ostuni-Martina Franca: morto un 26enne La Gazzetta del Mezzogiorno

In territorio di Ostuni, a circa quattro chilometri dal centroaabitato, sulla strada provinciale per Martina Franca l’incidente. Intorno a mezzanotte il 25enne ostunese a bordo della moto Kimberly ne ...Il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo violentemente sull'asfalto. I soccorsi non hanno potuto nulla ...