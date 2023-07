Orti Sociali “Angelo Vassallo” a Cesa su beni confiscati alla camorra

(Di sabato 29 luglio 2023): un simbolo di speranza e solidarietà su terre confiscatecriminalità organizzata Una giornata di grande significato quella di ieri per la comunità di, in provincia di Caserta. La FondazioneSindaco Pescatore ha partecipato all’inaugurazione della Piazzetta e del Parco Giochi “Emanuela Loi” e degli”. Questi spazi unici sono stati realizzati sulle terre precedentemente confiscatein via Rosa Parks, e rappresentano un importante segno di legalità e rinascita per l’intera area. La cerimonia di inaugurazione ha riunito familiari e amici di due persone ...

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha partecipato all'inaugurazione della Piazzetta e del Parco Giochi 'Emanuela Loi' e degli'Angelo Vassallo'. Questi spazi unici sono ...- spiega il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - Circa 120coltivati da comuni cittadini ma ancora tanto spazio disponibile da poter utilizzare in questa struttura, di concerto con gli ...La nascita deglirappresenta una bella occasione di socialità per gli assegnatari ma anche per i residenti del quartiere. "Ho creduto tanto in questo esperimento sociale - ha affermato ...

E' stata una giornata di grande significato per la comunità di Cesa, in provincia di Caserta. La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ha ...