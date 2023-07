La7.it - Una lite condominiale finisce in tragedia a Noriglio, frazione di. Una donna di 63 anni, Mara Fait, infermiera di professione in pensione, è stata uccisa a colpi d'accetta davanti ...Mara Fait è stata uccisa a, in provincia di Trento, dal suo vicino di casa che poi si è ...... 20 tappe, diverse le città toccate (oggi la ripartenza da Trento, poi, Verona, Bologna, ... il giorno che avrebbe dovuto segnare la fine di unche invece doveva mostrare il suo lato più ...

Orrore a Rovereto: donna uccisa a colpi di accetta dal vicino di casa TGLA7

L'omicidio è avvenuto dopo l'ennesima lite scoppiata per questioni condominiali. La vittima, 63 anni, colpita davanti alla madre e al figlio ...Orrore a Rovereto (Tn): Mara Fait, infermiera 63enne in pensione, è stata uccisa a colpi d’accetta nella frazione di Noriglio, in via Fontani, poco dopo le 20 di ieri, venerdì 28 luglio. L’assassino è ...