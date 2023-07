Ordine d’arrivo F1 | GP Belgio 2023 | risultati e classifica Sprint Race

(Di sabato 29 luglio 2023) Oggi pomeriggio è andata in scena ladel GP del, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Spa. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto nella gara veloce sulla distanza dei 100 km, dandosi battaglia scattendo con la griglia di partenza definita questa mattina nellaShootout. Si trattava del terzo appuntamento stagionale con questo format dopo il GP di Azerbaijan e il GP d’Austria. La partenza della gara è stata rinviata di trenta minuti a causa della pioggia che si è abbattuta sul tracciato, la partenza è stata dietro la safety car con gomme da bagnato (full wet). La gara era originariamente prevista sui 15 giri, ma la safety car è rimasta fuori per alcune tornate e laè durata soltanto 11 giri. Di seguito ...

... il quale, ha prontamente contattato il numero'emergenza 112 e ... ma veniva bloccato dall'dei carabinieri della tenenza di ...dell'uomo elementi circa la sua presunta responsabilità in......sulla gestione dei minori stranieri non accompagnati ina ... dei quali 294 giunti in corso'anno. Da inizio 2023 ne sono ...con conseguente aumento del numero di unità di Forze dell'...In effetti, la corrente'acqua viene letteralmente trascinata ...corrente procede nella direzione opposta delle onde ine ... Bisogna comunque precisare che questi fenomeni non sono all'...