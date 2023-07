One Piece | speranze e paure per la serie live action Netflix dopo il nuovo trailer

(Di sabato 29 luglio 2023) A poco più di un mese dall'uscita di Onein streaming, l'ultimo footage ufficiale disvela in modo significativo la trasposizione seriale dell'universo narrativo di Eiichiro Oda, nutrendo molti dubbi e confermando diversi aspetti positivi. Ne parliamo nel nostro approfondimento. "Denaro. Fama. Potere. Ho avuto tutto ciò che il mondo ha da offrire. Liberatevi. Prendete la via del mare. Il mio tesoro è vostro, se volete". Queste le parole pronunciate da Gold Roger sul patibolo di Rogue Town poco prima della sua morte e l'inizio della grande era della pirateria. Così inizia Onenel manga, così di conseguenza nell'anime e uguale inizierà sicuramente la trasposizionedella mastodontica opera di Eiichiro Oda su, in uscita il prossimo 31 agosto. Lo vediamo anzi adattato in carne ...

Così inizianel manga, così di conseguenza nell'anime e uguale inizierà sicuramente la trasposizione live action della mastodontica opera di Eiichiro Oda su Netflix , in uscita il prossimo ...4 Italia 2 18:05 - TUTTI ALL' ARREMBAGGIO!- LA TRAGEDIA DI DUVAL 18:35 - THE MIDDLE - LA CRESIMA 19:00 - THE MIDDLE - UN BAGNO DI MATURITA' 19:25 - THE MIDDLE - PERICOLO IMMINENTE 19:55 - ...L'action figure di Zoro daè attualmente in offerta su Amazon . Sul sito trovate questa riproduzione dettagliata del famoso spadaccino a 23,99, con uno sconto del 4% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarla ...

L’anime di “One Piece” si prepara a un grande evento Fumettologica

Sul web è circolato un tweet fake a tema One Piece dove Oda avrebbe dichiarato che Shanks è più forte di Mihawk ...A poco più di un mese dall'uscita di One Piece in streaming, l'ultimo footage ufficiale disvela in modo significativo la trasposizione seriale dell'universo narrativo di Eiichiro Oda, nutrendo molti d ...