Nyt | «malware cinese può bloccare operazioni militari Usa» Guerra in Ucraina | allarme della Polonia | «I Wagner vicini al confine»

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 29 luglio 2023) Oltre 100 mercenari del gruppodi stanza in Bielorussia si sono spostati verso il corridoio di Suwa?ki che collega lacon gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la regione di KaliningradFederazione Russa, ha detto il premier polacco Morawiecki. Intanto il presidente ucraino Zelensky, ha visitato a sorpresa una delle posizioni avanzate conquistata dalle forze speciali nella controffensivavicino a Bakhmut. Gli Usa hanno ordinato l'evacuazione del personale non essenziale dell'ambasciata ad Haiti e dei familiari dei diplomatici di fronte all'aumentoviolenza delle gang criminali a Port-au-Prince, la capitale. Gli Stati Uniti hanno annunciato 345 milioni di dollari in aiutia Taiwan