Nuovo Stadio Rozzano come soluzione | i tre punti nei piani dell’Inter

Leggi su inter-news

(Di sabato 29 luglio 2023)è il nome che potrebbe prendere il progetto dell’impianto di proprietà pensato in casa Inter per risolvere il problema San Siro. Un’idea già nata ma ancora tutta da sviluppare e anche in tempi piuttosto brevi, perché non c’è davvero altro tempo da perdere IDEA– Loè il primo grosso handicapnello sviluppo della sua strategia di crescita. Ce ne sono altri che rendono ancora impossibile l’ingresso nella Top-10 calcistica alla voce fatturato ma l’impianto sportivo è al primo posto. I vantaggi generati da unodi proprietà sono “inquantificabili” per una società abituata storicamente a non averlo. L’esempio da seguire non è quello della Juventus, bensì quelli internazionali. L’Inter ha l’obbligo di uscire dal vicolo ...