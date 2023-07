Nuova tegola per la Juve | che succede alla Vecchia Signora

(Di sabato 29 luglio 2023) Lantus rimane fuori dalle coppe per la stagione 2023-2024 e non parteciperà dunqueConference League, la terza competizione continentale per prestigio, dopo la Champions League e l’Europa League. La sentenza Uefa contro lantus A sette mesi dall’apertura del fascicolo contro laarriva la sentenza Uefa della camera di controllo del Fair Play Finanziario. Sentenza che riguarda le violazioni dellantus in merito al settlement agreement firmato ad agosto 2022, cioè l’accordo con cui il club si impegnava a rientrare nei parametri del fair play finanziario entro il 2025.ntus multata per 20 milioni Laviene dunque esclusa dalle competizioni europee per un anno ed è costretta a pagare un’ammenda di 20 milioni di ...

Nonostante questa sofferta decisione possiamo adesso affrontare lastagione guardando il campo e non i tribunali sportivi. Adesso testa al Campionato e alla Coppa Italia : ci impegneremo al ...in casa Cagliari. Dopo l'infortunio occorso contro la Roma U19, Marko Rog è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato per lui unalesione del legamento crociato anteriore, in ...La decisione del gip del tribunale di Napoli Linda Comella rappresenta unaper il presunto aguzzino, che appena pochi giorni fa si era già visto confermare l'ordinanza di custodia ...

Santanchè, nuova tegola E domani il voto di sfiducia IL GIORNO

La Bce aumenta per la nona volta in un anno, i tassi d’interesse per contrastare la crescita dell’inflazione. "Una pratica scellerata, si prospetta un bagno di sangue". È il quadro allarmante che ...Tegola in casa Cagliari. Dopo l'infortunio occorso contro la Roma U19, Marko Rog è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato per lui una nuova lesione del legamento crociato anteriore, in ...