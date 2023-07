Nuova squadra per Vlahovic | la conferma in diretta | destinazione inaspettata

Leggi su rompipallone

(Di sabato 29 luglio 2023) Dusanpotrebbe essere il sacrificio importante della Juventus sul mercato: inarrivano parole inaspettate sul giocatore bianconero. Dusanè l’indiziato numero uno per il prossimo importante addio alla Juventus. L’attaccante è stato accostato in queste ultime settimane a diversi top club europei, nonostante la stagione sottotono giocata alla corte di Massimiliano Allegri. L’ultimaè arrivata,mente, in. Massimiliano Allegri sta lavorando con lanegli Stati Uniti e, grazie alle amichevoli e agli allenamenti, sta cercando di fare il punto della situazione in vista della prossima stagione. Il tutto restando in costante contatto con Cristiano Giuntoli che lavora, nel mentre, sul mercato. Man mano si sta ...