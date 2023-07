Nuoto | Thomas Ceccon | “Sarà una gara difficile | ma voglio chiudere al meglio i Mondiali”

(Di sabato 29 luglio 2023) Reduce dall’oro nei 50 delfino e dall’argento nei 100 dorso,si è ripresentato ai blocchetti di partenza delle batterie dei 50 dorso uomini di questi2023 dia Fukuoka (Giappone). Il veneto, come suo solito, non è stato brillantissimo al via, ma la sua progressione è stata tale da andarsi a prendere la qualificazione per la semifinale con la giusta tranquillità (24.80 e ottavo crono di ingresso). “Non gareggiavo da tre giorni e sono stati lunghissimi in cui la tensione è inevitabilmente cala. Stamattina ho fatto un 50 discreto e nel pomeriggio spero di entrare in finale. E’ unadove non posso permettermi di lasciare così tanto come faccio a delfino“, ha raccontato l’azzurro ai microfoni della Rai. “Dovrò nuotare altre cinque gare da qui alla ...

Tornato in vasca dopo tre giorni Thomas Ceccon e nelle batterie dei 50 dorso il primo passo è stato fatto nella mattinata della settima e penultima giornata dei Mondiali 2023 del nuoto in corsia di Fu