Nuoto | Simona Quadarella quarta negli 800 sl Pilato | Bottazzo e Ceccon in finale ai Mondiali

(Di sabato 29 luglio 2023) Calato il sipario sulla settima e penultima giornata di semifinali e Finali dei2023 diin vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Nella Marine Messe Hall A il programma odierno ha regalato risultati degni di un certo nome, che vale la pena raccontare. E sono cinque. Sara Sjoestroem ha piazzato la sua cinquina nei titoli iridati dei 50 delfino donne, confermando il proprio dominio che dura da otto anni. Nessun dubbio per lei, capace di andarsi a prendere la vittoria con l’ennesimo crono da sotto 25? (24.77) a precedere la cinese Zhang Yufei (25.05) e l’americana Gretchen Walsh (25.46). Non è riuscito il colpo a Leonardo Deplano nelladei 50 sl: uno start completamente sbagliato e recuperare un metro a tutti si è rivelato impossibile. Peccato, perché la progressione nei secondi 25 metri è stata ottima. Vero è che il ...

Non è bastata un'ottimaQuadarella per centrare il podio negli 800 stile ai Mondiali dia Fukuoka. Reduce dall'argento nei 1500, la romana ha chiuso la gara al quarto posto, con il tempo d i 8'16''46 . Un crono ...Che gara Bronzo olimpico,ai 100 passa ottava in 59'95, mentre la Ledecky stacca subito ... Chalmers re dei 100 sl, tris Marchand, McIntosh ancora d'oro nei 200 farfalla Leggi i commenti:...Sapere aprioristicamente se Li, Fairweather, Titmus, Pallister, la nostrane abbiano avuto contezza non è possibile (ma nemmeno è da escluderlo). Finissimo mai nel periodo ipotetico dell'...

Roma, 29 lug. (askanews) - Katy Ledecky non conosce avversarie negli 800 stile. La statunitense vince il sesto titolo consecutivo nella ...Due ori e un record del mondo in 10 minuti per la svedese, sesto titolo mondiale consecutivo negli 800 sl per l'americana (ANSA) ...