Nuoto | Simona Quadarella | “Pensavo che questo tempo sarebbe bastato per il podio”

(Di sabato 29 luglio 2023) Quarta piazza pernegli 800 stile libero, nonostante una prova gagliarda. Con Katie Ledecky che fa praticamente gara da sola, la lotta per ilera tutta con la cinese Li e l’australiana Titmus, l’azzurra alla fine si è però dovuta arrendere e rimanere lontano in 8.16.46. Per lei però rimane una prova che la fa sorridere: “Ho fatto una gara buona, ho cercato di essere più costante possibile e credevo che consarei potuta arrivare sul. Sapevo che purtroppo se mi fossi portata dietro la cineseandata fortissimo negli ultimi metri. Sono contenta del mio crono, che non nuotavo da quattro anni,mi dà carica per il prossimo anno“. L’azzurra tiene però a sottolineare di non aver fatto niente di diverso ...

