Nuoto | Mondiali 2023 | Thomas Ceccon timbra il cartellino e approda in semifinale nei 50 dorso

(Di sabato 29 luglio 2023) Tornato in vasca dopo tre giornie nelle batterie dei 50il primo passo è stato fatto nella mattinata della settima e penultima giornata deidelin corsia di Fukuoka (Giappone). Nella piscina nipponica,si è dovuto adattare a un contesto di gara che non gli è così naturale. La sua nuotata in presa non si esalta nell’unica vasca e di conseguenza le proprie qualità faticano a emergere. Lo si è notato nel corso della propria heat in cui un via lento nei primi 25 metri aveva un po’ fatto preoccupare. Il veneto, poi, è venuto fuori con la solita progressione e ha toccato la piastra in 24.80, garantendosi l’approdo al penultimo atto con l’ottavo crono di ingresso. Indubbiamente, se i propositi sono quelli di essere in Finale e ...

Lo ha dichiarato Gregorio Paltrinieri, già tornato in Italia dopo la delusione di Fukuoka e presente a Milano aidi scherma a sostenere la sua compagna Rossella Fiamingo: 'Sono positivo per ...... rientrato in anticipo daidigiapponesi e subito in platea per seguire la catanese. Per l'Italia sono 8 medaglie totali (e primo posto nel medagliere) a due giornate dalla conclusione ...... la cui estate è segnata dai rispettivi campionati, appunto distribuito su una distanza ... Gregorio in Giappone, pronto a confermarsi ai vertici del, come in buona misura già accaduto ...

Cominciata con le batterie dei 50 stile libero donne la settima e penultima giornata di gare dei Mondiali di nuoto in vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Nella Marine Messe Hall, la gara super veloce de ...