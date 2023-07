Nuoto | Mondiali 2023 | Luca De Tullio si migliora | ma non entra nella Finale dei 1500 sl Eliminato Wellbrock!

(Di sabato 29 luglio 2023) Chiusura della mattinata di batterie di questa settima giornata deidiin vasca lunga a Fukuoka (Giappone) con istile libero maschili orfani di Gregorio Paltrinieri, tornato in Italia per uno stato di salute decisamente imperfetto. Spazio agli altri e aDe. Il giovane atleta allenato da Christian Minotti, lo stesso di Simona Quadarella, hato il suo personale, portando il proprio limite a 14:57.68, ma purtroppo per lui questo riscontro non è stato sufficiente per essere negli otto che domani si giocheranno le medaglie. Tuttavia, alla sua prima rassegna iridata, gli aspetti positivi ci sono, ricordando anche il personale negli 800 sl. Il migliore è stato il campione olimpico, Bobby Finke, che con grande agio ha controllato la propria batteria, ...

Lo ha dichiarato Gregorio Paltrinieri, già tornato in Italia dopo la delusione di Fukuoka e presente a Milano aidi scherma a sostenere la sua compagna Rossella Fiamingo: 'Sono positivo per ...... rientrato in anticipo daidigiapponesi e subito in platea per seguire la catanese. Per l'Italia sono 8 medaglie totali (e primo posto nel medagliere) a due giornate dalla conclusione ...... la cui estate è segnata dai rispettivi campionati, appunto distribuito su una distanza ... Gregorio in Giappone, pronto a confermarsi ai vertici del, come in buona misura già accaduto ...

Il cinese Qin Hayang, 24 anni, ha vinto 50, 100 e 200 rana: mai nessuno ci era riuscito. L’australiana Mollie O’Callaghan ha strappato il record a Pellegrini nei 200 stile e poi ha vinto anche i 100: ...Seguono calendario e risultati dei campionati mondiali di pallanuoto maschile, in svolgimento a Fukuoka. Partite dell'Italia in diretta su Raidue e Sky Sport Summer. Settebello per il quinto posto ...