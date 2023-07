Nuoto | Mondiali 2023 | l’Italia centra l’ingresso nella Finale della 4×100 sl mista

(Di sabato 29 luglio 2023) Missione compiuta per la staffetta italianastile libero. Due uomini e due donne in questa prova particolare e il Bel Paese saràdeidiin vasca lunga a Fukuoka (Giappone). Le batterie mattutine hanno sorriso al quartetto nostrano che nel pomeriggio potrebbe avere anche delle ambizioni per sognare. Una formazione che ha visto Manuel Frigo dare il via alle danze con una buona frazione da 48.54, a seguire Alessandro Miressi in 47.56, Costanza Cocconcelli in 54.41, rischiando non poco al cambio (0.00 il tempo di stacco dal blocchetto), e Sofia Morini in 53.88. Probabile che nell’atto conclusivo ci saràdi Thomas Ceccon al posto di Frigo per giocarsi tutte le carte e vedere cosa ...

Lo ha dichiarato Gregorio Paltrinieri, già tornato in Italia dopo la delusione di Fukuoka e presente a Milano aidi scherma a sostenere la sua compagna Rossella Fiamingo: 'Sono positivo per ...... rientrato in anticipo daidigiapponesi e subito in platea per seguire la catanese. Per l'Italia sono 8 medaglie totali (e primo posto nel medagliere) a due giornate dalla conclusione ...... la cui estate è segnata dai rispettivi campionati, appunto distribuito su una distanza ... Gregorio in Giappone, pronto a confermarsi ai vertici del, come in buona misura già accaduto ...

Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari venerdì 28 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Tutti gli italiani in gara sabato 29 luglio ai Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio: ecco… Leggi ...Col bronzo del Setterosa conquistato venerdì, la Federazione Italiana Nuoto è diventata l'unica delegazione della 20esima edizione dei campionati mondiali a salire sul podio in tutte le discipline: nu ...