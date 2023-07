(Di sabato 29 luglio 2023) Dopo una lunga attesa, il momento è arrivato e peri motivi per cui sorridere non sono mancati dopo le batterie dei 50 rana donne in questi Mondiali 2023 diin vasca lunga. La giovane pugliese, argento mondiale l’anno scorso in questa specialità, ha ottenuto il miglior riscontro delle heat con il fantastico crono di 29.60 (miglioral mondo in questa gara nel 2023). Parliamo della quinta prestazione mondiale di sempre e quindi il suo valore è decisamente importante. Una mattinata nel segno dell’Italia dal momento che Anita Bottazzo ha siglato il secondodell’overall di 30.02, togliendo 21 centesimi al proprio personale. Alle spalle delle italiane si è classificata la statunitense Lilly King in 30.05, mentre più indietro Rute Meilutyte, che ha decisamente controllato ...

Gregorio in Giappone, pronto a confermarsi ai vertici del, come in buona misura già accaduto ... prima "maledetta" per la mononucleosi, poi "" per le due medaglie e il colpo di fulmine.) ......grassetto le gare che assegnano medaglie) 3.30 - 6.30- Batterie: 50m stile libero femminili: CHIARA TARANTINO 50m dorso maschili: THOMAS CECCON 50m rana femminili: ANITA BOTTAZZO,...Questo deve valere come allarme verso Parigi 2024, anche se il fondo arriverà dopo ilin ... C'è poi chi, comePilato, non ha difeso il titolo iridato sui 100 rana, ma questa notte sarà ...

Nuoto, Benedetta Pilato: "Non mi aspettavo questo tempo, nelle semifinali proverò a fare meglio" OA Sport

Alla Marine Masse di Fukuoka si apre la penultima sessione dei Campionati Mondiali di nuoto 2023 che presenta ai blocchetti di partenza i migliori atleti al ...Bene in batteria Benedetta Pilato. La nuotatrice si Taranto ha conquistato, con una prestazione molto convincente, la semifinale del campionato del mondo nei 50 metri rana femminile. Semifinale che è ...