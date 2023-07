Nuoto | Benedetta Pilato confessa | “Non mi sentivo bene come stamattina Contenta che il mio WR sia stato solo eguagliato”

Leggi su oasport

(Di sabato 29 luglio 2023)non riesce a confermare le stesse sensazioni date in mattinata nei 50 rana ai Mondiali di Fukuoka. Dopo aver registrato il primo tempo assoluto nelle batterie, stavolta l’azzurra deve acrsi dell’accesso in finale con il quarto crono assoluto. E soprattutto, arriva il momento in cui non è più da sola a detenere il record del mondo sulla distanza breve. Ruta Meilutyte difatti pareggia il suo 29”30 nella stessa semifinale in cuiva a toccare la piastra in 30”09. “Mi aspettavo che ci riuscisse dopo averla vista nei 100, ma sonoche il tempo sia uguale – affermaai microfoni Rai – Mipeggio digià nel riscaldamento, ma non credevo così tanto. Ma a ...