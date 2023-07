Nozze per un volto de L’Isola dei Famosi 2023 | “Matrimonio entro fine anno”

Leggi su biccy

(Di sabato 29 luglio 2023) Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolino adeifesteggiato il loro primod’amore ed hanche parlato di. I due a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso hspiegato che vorrebbero sposarsi all’estero e il giornalista ha poi aggiunto che desidererebbe adottare la figlia del suo compagno (cosa che in Italia non è permessa). In un’intervista concessa a Nuovo Cecchi Paone ha confermato chesi unirà civilmente con Antolini e che subito dopo lo sposerà in Spagna. La testimone di Alessandro sarà la sua ex moglie Cristina.in vista per Alessandro e Simone: “Ci sposeremo in Spagna, prima però faremo l’unione civile”. “Quando ci sposeremo? Pensiamo a un doppio ...