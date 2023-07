(Di sabato 29 luglio 2023) Una pagina di storia, l’ennesima, per. Poteva essere già appagata per il successo nei 50 farfalla che aveva ottenuto in apertura della penultima giornata di finali ai Mondiali di Fukuoka, ma nel giro di 20decide di aggiornare unmondiale che deteneva da sei anni nei 50 stile libero. Poiché, nella seconda semifinale, la svedese parte da corsia 4 e va davvero come un treno. Rimane sempre avanti di una, due incollature rispetto alle avversarie, ma al momento in cui tocca la piastra rimangono tutte esterrefatte. 23”61 il suo tempo, di sei centesimi più basso rispetto a quanto avevaregistrare sei anni fa, sempre ai Mondiali, quella volta a Budapest. Tutte le avversarie sono a bocca aperta, inconsapevoli diparte di una pagina ...

Noto, Sarah Sjostrom firma il record del mondo dei 50 sl 20 minuti dopo aver fatto i 50 delfino! OA Sport

