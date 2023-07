“Non sono abbastanza brava” Ma abbastanza per chi?

Leggi su dilei

(Di sabato 29 luglio 2023) C’ènon smette mai di inseguire i propri sogni, anche a costo di inciampare, di cadere e di farsi male. E c’è, invece, ci rinuncia ancor prima di iniziare. Lo fa per paura, per insicurezza, per quella sbagliata credenza che nonostante l’impegno e la tenacia, ci sarà sempre qualcosa o qualcuno a ostacolare la strada. E in effetti è vero: gli ostacoli fanno parte della vita. E raramente ci ritroveremo a poter camminare su un percorso illibato o privo di sentieri impervi, ma questo non vuol dire dobbiamo smettere di tentare, che dobbiamo rinunciare a quel traguardo, anche quando appare lontano. Anche quando quella vocina sabotante diventa predominante nella mente e tra i pensieri. Perché è facile lasciarsi confondere dagli inganni che noi stessi creiamo, quelli che arrivano a convincerci che non siamo...