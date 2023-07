Non solo l’amichevole | Atalanta | contro il Bournemouth occhi anche su Billing

Leggi su bergamonews

(Di sabato 29 luglio 2023) Definito l’affare relativo al trasferimento in nerazzurro di El Bilal Touré, l’torna a focalizzarsi sul campo. Sabato (29 luglio), sul palcoscenico del Vitality Stadium, la squadra di Gian Piero Gasperini affronta ilin amichevole. Un avversario di livello, che gioca nella ricchissima Premier League e che lo scorso anno ha strappato la salvezza non senza qualche patema di troppo. Il confronto in terra britannica, oltre a fungere da contesto ideale per mettere ulteriore benzina nel serbatoio in vista del primo impegno ufficiale datato 20 agosto a casa del Sassuolo, saràun’occasione buona per visionare da vicino colui che di recente sarebbe stato monitorato con massima attenzione proprio dall’, ovvero Philip, centrocampista danese classe 1996 sul quale si ...