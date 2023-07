Non sempre comprare casa conviene | ecco dove non farlo

Leggi su quifinanza

(Di sabato 29 luglio 2023)può nonessere un investimento conveniente, nonostante sia uno dei sogni più diffusi tra giovani e adulti. Acquistare unanon solo assicura un luogo sicuro per sé e i propri cari, ma anche una propria stabilità. Tuttavia, raggiungere tale stabilità èpiù difficile in Italia. Le nuove generazioni si trovano ad affrontare una crisi economica, instabilità geopolitiche e il cambiamento climatico, mentre il precariato le costringe a restare legate al nido familiare senza possibilità di emancipazione. Anche quando si riesce ad ottenere un mutuo e compiere l’importante passo di acquistare una, è inevitabile festeggiare con amici e parenti. Nonostante ciò, un’indagine di Tecnorivela che l’acquisto di un immobile potrebbe non ...