“Non è un paese per giovani” | stasera su RaiMovie Filippo Scicchitano in cerca di fortuna a Cuba

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 luglio 2023) Andarsene per sempre ai Caraibi è un sogno per molti italiani: è il tema del film del 2017 “Non è unper”, in onda29 luglio alle 21.15 su Rai Movie. “Non è unpersuin prime time La pellicola è firmata da Giovanni Veronesi ed ha come interpreti, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini e Nino Frassica. La trama: Luciano e Sandro fanno i camerieri a Roma, ma tutt’e due sono indi qualcos’altro. Se ne vanno a, con l’intenzione di aprire un chiosco che fornisca anche una connessione wi-fi, merce da quelle parti piuttosto rara. Arrivati oltreoceano si confronteranno con la gente del posto e con quegli ...