Non è l' antimafia | così Dalla Chiesa zittisce Saviano

Leggi su iltempo

(Di sabato 29 luglio 2023) Robertoè da giorni al centro delle discussioni per la cancellazione da parte dei vertici Rai del suo programma "Insider, faccia a faccia con il crimine". Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato Roberto Sergio. Il motivo della decisione? Una violazione del codice etico, occorsa nella recente occasione in cui lo scrittore ha definito il ministro dei Trasporti Matteo Salvini “Ministro della malavita”. Questa vicenda è stata commentata su Twitter da giornalisti, politici e opinionisti. Tra questi, Ritasu Twitter ha espresso la sua opinione. Paolo Giordano, su Twitter, ha esternato un parere sulle parole pronunciate da Robertodopo l'annullamento della sua trasmissione in Rai. "Per'l'Italia è un paese che fa paura'. Gli auguro di non trovarsi mai ...