Non ci indigniamo per la candidatura di Italia e Turchia per gli Europei di calcio?

(Di sabato 29 luglio 2023) Fa ovviamente discutere ladiper glidel 2032. Ne scrive anche Il Fatto quotidiano: C’eravamo indignati per i Mondiali dinel Qatar, con gli stadi insanguinati da centinaia di vittime sul lavoro per edificare cattedrali nel deserto, poveri immigrati privati di passaporti e diritti sindacali. Adesso, ecco il turno della: ha avanzato ieri mattina alla Uefa la proposta di organizzare glidel 2032 assieme all’, sfruttando la recente predisposizione ad accettare candidature multinazionali. La richiesta appaga Recep Tayyip Erdogan, che da sempre cerca legittimità europea. Ma ilnon può cancellare la drammatica realtà di un regime autocratico: secondo la Corte europea ...

