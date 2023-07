Nola | lite al Vulcano Buono | custode uccide 28enne

(Di sabato 29 luglio 2023) La Fiat Punto sporca di sangue, il segno di una tragedia avvenuta per motivi ancora tutti da spiegare nel parcheggio ?Capri? di. Domenico Esposito, un giovane di 28 anni,...

E' un ventenne incensurato del quartiere Secondigliano di Napoli, che fa la guardia giurata, l'assassino del 28enne accoltellato a morte nel parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' a(Napoli), dopo un diverbio nato per futili motivi.Un uomo di 28 anni, D. E. le sue iniziali, è stato ucciso nel parcheggio del centro commerciale "Vulcano Buono" di, in provincia di Napoli. Il giovane è stato aggredito dopo unascaturita per motivi futili. Da quanto risulta, dopo essere stato malmenato, il 28enne è stato raggiunto da alcune coltellate ...... lasarebbe avvenuta attorno alle ore 17.30 di sabato 29 luglio, nel parcheggio del noto centro commerciale "Vulcano Buono" di, nel Napoletano. Sulla scorta di quanto hanno dichiarato ...

Nola, lite nel parcheggio di un centro commerciale: il 28enne Domenico Esposito ucciso a coltellate. Interrogato un giovane Corriere della Sera

La Fiat Punto sporca di sangue, il segno di una tragedia avvenuta per motivi ancora tutti da spiegare nel parcheggio “Capri” di Vulcano Buono. Domenico Esposito, un giovane di 28 ...E' un ventenne incensurato del quartiere Secondigliano di Napoli, che fa la guardia giurata, l'assassino del 28enne accoltellato a morte nel parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' a Nola (N ...