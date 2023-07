Nola | accoltellato per un parcheggio al centro commerciale | muore 28enne

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) – Unè morto a causa delle ferite riportate in una rissa avvenuta neldelVulcano Buono a(Napoli). Secondo quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato diintervenuti sul posto, ilè stato ferito gravemente con un’arma da taglio al culmine di un alterco con alcune persone. Trasportato all’ospedale Santa Maria della Pietà di, è deceduto a causa delle ferite riportate. È al vaglio la posizione di una persona ritenuta responsabile del ferimento. La dinamica dei fatti è in fase di ricostruzione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Una lite, poi l'accoltellamento. E' morto così, a, in provincia di Napoli, un ragazzo di 28 anni. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il ragazzo è statonel parcheggio del centro commerciale 'Vulcano Buono' dopo un ......morto a causa delle ferite riportate in una rissa avvenuta nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono a(Napoli). Leggi anche Novara, lite tra amici degenera: grave 26enne...Leggi Anche Padova, lite in un condominio: un uomo mortoe due feriti TI POTREBBE INTERESSARE

Nola (Napoli), 28enne accoltellato a morte nel parcheggio di un centro commerciale TGCOM

(Adnkronos) – Un 28enne è morto a causa delle ferite riportate in una rissa avvenuta nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono a Nola (Napoli). Secondo quanto ricostruito dagli agenti del ...Una lite, poi l'accoltellamento. È morto così, a Nola, in provincia di Napoli, un ragazzo di 28 anni. Secondo una primissima ricostruzione della Polizia, il ragazzo è ...