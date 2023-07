“No all’antenna del 5g a Mutigliano“ Raccolta firme e striscioni di protesta

Il 'Comitato ambiente e salute' di Mutigliano ha iniziato una protesta contro l'installazione di un'senza riguardo per le precauzioni sanitarie. Striscioni ed una raccolta firme per chiedere un incontro al Sindaco per valutare soluzioni ......che Scott Fitzgerald ha definito nell'epilogo del Grande Gatsby "the last and greatest ofhuman ...viveri era tale che eravamo costretti a mangiare anche certi cuoi co' quali era coperta l'...... il canone Rai è stato inserito nell'utenza dell'energia elettrica, in base'assunzione che ne ... Il canone si paga anche se si usa la TV solo come monitor (senza), magari per vedere vecchie ...

“No all'antenna del 5g a Mutigliano“ Raccolta firme e striscioni di ... LA NAZIONE

Il "Comitato ambiente e salute" di Mutigliano ha iniziato una protesta contro l'installazione di un'antenna senza riguardo per le precauzioni sanitarie. Striscioni ed una raccolta firme per chiedere u ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...