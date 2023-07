(Di sabato 29 luglio 2023) Tentato colpo di Stato in. Il presidente Mohamed Bazoum è stato trattenuto a Niamey, la capitale La condanna dalla Comunità economica degli Stati dell’Africa Occidentale (Ecowas) in un comunicato.: l’dell’L’sgancia l’: 15di tempo ai golpisti delperché ripristinino l’ordine costituzionale nel Paese. Dopo la riL'articolo proviene da Il Difforme.

Il presidente Mohamed Bazoum "è stato eletto democraticamente - ricorda l'Alto rappresentante in una nota - E' e rimane l'unico presidente legittimo del. Deve essere rilasciato senza condizioni ...Il Consiglio di sicurezza dell''Unione africana (Ua) ha concesso ai militari del15 giorni per "ritornare immediatamente e incondizionatamente nelle loro caserme e ripristinare l'ordine costituzionale" dopo il colpo di stato dei giorni scorsi.... come i loro uomini che sono stati addestrati dalla missione italiana in. Fino a oggi abbiamo ... Se nelle prime ore sembrava che l'esercito avesse lanciato unagli ammutinati, ieri il ...

Golpe in Niger, ultimatum Unione Africana: "Ritorno all'ordine entro 15 giorni" Adnkronos

NAIROBI, 29 LUG - Il Consiglio di sicurezza dell''Unione africana (Ua) ha concesso ai militari del Niger 15 giorni per "ritornare immediatamente e incondizionatamente nelle loro caserme e ripristinare ...Arrestato il presidente Bazoum, l'esercito sostiene il putsch. Paracadutisti addestrati dagli italiani. Conseguenze imprevedibili ...