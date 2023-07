(Di sabato 29 luglio 2023), lafinisce miseramente,avanza la penetrazione russa nel Sahel. I protagonisti e la posta in gioco Una documentata ricostruzione è quella prodotta da Ispi (Istituto per ...

... oltre che a essere impegnata nella costruzione del Centro di competenza di medicina aeronautica del(Cemedan). Voglia di Wagner Nella capitale Niamey, però, centinaia di sostenitori del golpe ......alle aziende occidentali di continuare a operare insenza pericoli per l'incolumità dei lavoratori. Infine, sarà probabilmente l'ora di trovare una soluzione che eviti il totaledella ...Sotto quest'aspetto il Giappone ha subito un chiaro. Quattro i passi all'indietro, tutto a ...;. Nigeria;. Corea del Nord;. Sud Sudan;. Sudan;. Siria;. Turkmenistan;. ...

Niger, il crollo della grandeur coloniale francese mentre arrivano Russia e gruppo Wagner Globalist.it

Dal 2020, la regione africana del Sahel ha visto altri ben cinque colpi di stato: due in Mali, due in Burkina Faso, e uno in Ciad. Nonostante un passato di rivolgimenti, il Niger era rimasto uno dei d ...L’ormai ex presidente Bazoum era uno dei leader più vicini all’Occidente in quella regione. La sua caduta gioca a favore di Mosca e rischia di portare al crollo della sfera d’influenza europea sull’Af ...