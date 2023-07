Nella Siria in rovina | mentre gli aiuti faticano ad entrare | il popolo vuole rialzare la testa

(Di sabato 29 luglio 2023) di Francesco Torrigiani* Siamo a Deir ez Zor, nel nord-est della, a oltre 500 km da Damasco. Una città che era splendida, ma che dopo 12 anni di guerra, oggi appare in molte zone ancora spettrale: distrutta per il 75%, con buona parte della popolazione colpita da insicurezza alimentare, interi quartieri ridotti a un cumulo di macerie, molte delle infrastrutture essenziali inservibili, a partire da quelle idriche. Solo gliparacadutati dal cielo, consentirono ai suoi abitanti di sopravvivere ai 3 anni di assedio dell’Isis tra il 2014 e il settembre 2017. Coraggio tra le rovine Sono qui da pochi giorni per seguire due interventi di Oxfam che hanno l’obiettivo di garantire acqua, cibo e un reddito alle comunità dell’area, ma ho capito subito che è grande da parte di tutti la voglia di mettersi al lavoro, superando quell’angoscia che la ...

Il capo dello Stato sul missionario italiano scomparso dieci anni fa: «La sua fede religiosa non si è mai espressa come motivo di contrasto» ...Dieci anni, 3652 giorni senza padre Paolo Dall’Oglio. Dieci anni che non ascoltiamo la sua voce. Dieci anni che non si hanno più sue notizie. Dieci anni che chiediamo di sapere quale sia stato il dest ...