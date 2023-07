“Neanche le mutande mi hanno lasciato” Checco Zalone derubato | cosa è successo poco prima di salire sul palco

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 29 luglio 2023), l’imprevisto mette tutti in allarme. Il comico pugliese non perde occasione di incantare il pubblico di fan a suon di battute ironiche e sottili che caratterizzano da sempre il suo repertorio. Ogni esibizione sulsi rivela sempre un’occasione per sorprendere i fan, anche quando di mezzo capitano imprevisti non del tutto piacevoli.dello show davanti alla platea di Padova, il comico è stato vittima di un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ed èin persona a raccontare lo spiacevole episodio, prendendolo come sempre con la giusta dose di ironia.. L’episodio spiacevole è accadutoche il comico salisse sulscenico di Piazzola sul Brenta. A ...