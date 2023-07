(Di sabato 29 luglio 2023) Avevano nascosto in un'e in un'abitazione oltre 16 chilogrammi di. Protagonisti della vicenda, tre cittadini di origine albanese, arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di ...

I fatti risalgono a mercoledì scorso quando gli agenti della Squadra Mobile, hanno controllato, a San Cesario sul Panaro, un'di grossa cilindrata attorno alla quale erano state notate alcune ...... il suo corpo dato alle fiamme insieme alla sua vecchia. Fine di una vita. Inizio di un ... I Di Lauro " padre, 10 figli maschi, più un esercito di appartenenti alla cosca " vivono e si...... ma anche borghi arroccati in montagna o affacciati sul mare, piccole città cheveri e ... Per un pizzico di tranquillità in più, scegli di alloggiare nell'entroterra e spostati inper ...

Nascondono in auto e in casa 19 chili di cocaina, 3 arresti Agenzia ANSA

Avevano nascosto in un'auto e in un'abitazione oltre 16 chilogrammi di cocaina. Protagonisti della vicenda, tre cittadini di origine albanese, arrestati in flagranza di reato dalla Polizia di Stato di ...Sono tanti, si nascondono nei posti più impensabili e sbucano inaspettati quando pensi di aver trovato un buon posto - magari sulle strisce blu - dove lasciare l'auto. I ...