Napoli | Varriale | “De Laurentiis ha chiuso il più grande colpo del calciomercato italiano”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Il giornalista Enrico, sui social, scrive: “Uno dei 3 più forti attaccanti del mondo, Victor Osimhen, prolunga con il. Ingaggio da top player e clausola ben più alta di 150 milioni. Per me il piùdel. Smentita la narrazione di chi parlava di smobilitazione dei Campioni d’Italia“. Per, L'articolo