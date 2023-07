Napoli | poker in amichevole | doppiette di Osimhen e Simeone

La nazionale brasiliana è partita con uncontro Panama. In un precedente fu eliminata dalla ... Torna con nuovo impegno ilche affronta alle 18.30 l'Hatayspor. Test per l'Atalanta che gioca ...Chiudiamo l'aggiornamento delle statistiche di gioco con il 33 sulla ruota di, atteso da 84 ... in provincia di Pistoia, con un 8 Oro da 30 mila euro mentre in Lombardia da segnalare undi ......progetto del campione partenopeo ha già avuto il sostegno di altri protagonisti delitaliano, ...nel 2020 ha raccolto più di 100.000 euro devolvendoli all'Ospedale Domenico Cotugno diper ...

Diretta Napoli-Hatayspor 4-0: Osimhen e Simeone calano il poker Corriere dello Sport

Nel primo match del ritiro in Abruzzo i campioni d'Italia battono i turchi guidati dalle doppiette dall'attaccante nigeriano e di Simeone ...70' - GOL DEL NAPOLI! Simeone riceve un pallone sulla trequarti, manda a spasso la difesa turca, entra in area e con uno scavetto dolcissimo batte il portiere Kardesler per il poker azzurro.