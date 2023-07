Napoli | poker all’Hatayspor | doppiette di Osimhen e Simeone

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilrifila unnell’amichevole di Castel di Sangro. Nel test vinto 4-0, sono duedia far sorridere il tecnico Rudi Garcia. Al 23? il nigeriano, dopo un errore in impostazione del portiere avversario, sfrutta l’assist di Politano e deposita in rete. Cinque minuti dopospietato su un’altra sbavatura dell’Hatayspor: Kvaratskhelia è bravo a recuperare palla e a servire d’esternoche non perdona. Al 60? Garcia rivoluziona la squadra. Escono Meret, Di Lorenzo, Rrahmani,Ostigard, Olivera, Anguissa, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia e. Dentro Gollini, Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Obaretin, Folorunsho, Demme, Saco, Zedadka,e ...

Nel primo match del ritiro in Abruzzo i campioni d'Italia battono i turchi guidati dalle doppiette dall'attaccante nigeriano e di Simeone ...70' - GOL DEL NAPOLI! Simeone riceve un pallone sulla trequarti, manda a spasso la difesa turca, entra in area e con uno scavetto dolcissimo batte il portiere Kardesler per il poker azzurro.