Napoli | Lozano fuori dal progetto e in tribuna per un anno | arriva l’ok di Garcia alla cessione

out contro l'Hatayspor: cessione sempre più vicinaNella girandola di campi non c'è stato spazio perche sembrava pronto ad entrare negli ultimi minuti di gioco. Così non è stato,...Netta vittoria per ilnel primo dei quattro test a Castel di Sangro. Quattro i gol (a zero) rifilati ai turchi dell'... se si eccettua. Protagonista assoluto Simeone , a segno prima al 19' ...Il meglio che Garcia poteva schierare in questo momento, insomma, considerato pure l'infortunio di Mario Rui e le precarie condizioni di, doppietta per Osimhen che festeggia il rinnovo ...

Lozano ai margini del Napoli: è l'unico a non giocare, va via a testa bassa CalcioNapoli24

Il messicano è stato l'unico giocatore della panchina del Napoli a non essere schierato da parte di Rudi Garcia.Il Napoli vince contro i turchi dell'Hatayspor (4-0), ma c'è da fare i conti con la situazione Lozano: fuori anche in questa occasione ...