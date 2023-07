Napoli | il Lens spara alto per Danso | gli azzurri sperano

(Di sabato 29 luglio 2023) La prima scelta per il dopo Kim per la difesa delsi chiama, il prezzo del cartellino del giocatore delLa prima scelta per il dopo Kim per la difesa delsi chiama, il prezzo del cartellino del giocatore del. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i francesi chiedono 30 milioni e soltanto dovessero abbassare le pretese gliandrebbero sul centrale. In alternativa piace Mavropanos.

Calciomercato SSC- Arrivano novità da FootMercato riguardo la trattativa per Kevin Danso dei partenopei e la contromossa del: Il difensore austriaco non vuole arrivare al braccio di ferro col. Ilha così avviato i sondaggi con lo Stoccarda Sergei Estonia's forward Sergei Zenjov and Austria's defender Kevin Danso vie for the ball during the UEFA Euro 2024 Group F qualification ...Ilritira Danso dal mercato, lo Stoccarda tratta Mavropanos a partire da 22 milioni. Ilne ha incassati 50 per Kim ma non vuole sprecare 01 June 2023, Baden - Württemberg, Stuttgart: Soccer: ...

Arriva un altro brutto colpo per i tifosi del Napoli: saltano i piani di Garcia e De Laurentiis, adesso sono guai.Il Corriere dello Sport dedica spazio alla trattativa tra il Napoli e il Lens per il difensore Kevin Danso: "Danso prima scelta e Mavropanos prima alternativa. Il Napoli gioca su più tavoli cercando d ...